Az advent mindig különleges időszak. Ez az elcsendesedés és a várakozás időszaka, amikor nemcsak az ünnepekre készülünk, hanem visszatekintünk az év eseményeire, és új reményekkel, célokkal tekintünk a jövő felé. Ahogy a gyertyák fénye fokozatosan beragyogja az adventi koszorút, úgy tölt el minket is az összetartozás és az ünnep melegsége.

Nemcsak a világ, hanem Magyarország és szűkebb hazánk, Győr-Moson-Sopron vármegye számára is kihívásokkal teli év volt 2024. A gazdaság lassulása, az energiaköltségek és az infláció növekedése mindenkit érintett, legyen szó családokról, vállalkozásokról vagy közösségekről. Mégis, a nehézségek ellenére vármegyei szinten olyan példaértékű eredmények születtek, amelyekre mindannyian büszkék lehetünk. Az ipar zászlóshajói továbbra is stabilan működtek, a turizmus és a mezőgazdaság alkalmazkodóképességét pedig sokan elismerik országos szinten is.

A kamara elnökeként büszkén mondhatom, hogy önökkel, kedves vállalkozók és munkavállalók, olyan közösséget alkotunk, amely képes a nehéz időkben is előretekinteni és megoldást keresni a problémákra. A Kisalföld olvasóitól is sok pozitív visszajelzést kapunk, amiért külön köszönet jár. Jó látni, hogy a vármegye lakói érdeklődnek a gazdasági és társadalmi történések iránt, hiszen ez is hozzájárul a közösségi összefogás erősítéséhez.

Az advent és a karácsony üzenete arra emlékeztet minket, hogy az emberi kapcsolatok, a család és az együttműködés a legnagyobb értékeink. Egyéni és közösségi szinten is fontos, hogy megtaláljuk azokat a pontokat, ahol összekapcsolódhatunk és együtt tehetünk a fejlődésért. A jövő évben is mindent megteszünk azért, hogy a vármegyei vállalkozások számára stabil és támogató környezetet biztosítsunk, elősegítve a gazdasági növekedést, az innovációt és a fenntarthatóságot.

Ahogy az ünnepek közelednek, engedjék meg, hogy személyesen is megszólítsam önöket, a Győr-Moson Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara tagjait. Szeretném kifejezni hálámat mindazért, amit az elmúlt évben tettek közösségünkért. Kívánom, hogy az idei karácsony békét, szeretetet és örömöt hozzon minden családba, az új esztendő pedig egészséget, sikereket és új lehetőségeket kínáljon mindannyiunk számára – legyen szó magánéletről vagy szakmai célokról.