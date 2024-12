Az idén is nagyon sok árus kínálja kézműves remekeit. Válogathatunk a különböző alapanyagokból készült ékszerekből, finom kerámiatárgyakból, játékokból, ruházati termékekből, de igazi csemegékre is bukkanhatnak a különleges ízesítésű lekvárokat, szörpöket, mézeket kedvelők is.