Történelmi barangolását a fajátékok világában azzal kezdte, hogy a régmúltból alig maradtak fenn fa eszközök, hiszen az idő múlásával a fa elporladt. A legősibb fajátékok a fáraók sírkamráiból kerültek elő, ahol megfelelő volt a mikrokörnyezet. Múzeumi tárgyak fotóin keresztül sorra vette a különböző korok és kultúrák fajátékait egészen a közelmúltig. Saját gyűjteményéből is bemutatott különleges darabokat. Volt közöttük olyan, amit gyűjtött, amit maga tervezett és olyan is, amit hallgatói készítettek. Távoli kultúrák különleges darabjaira, ötletes logikai játékaira is rácsodálkozhattak a nyugdíjasegyetem hallgatói. Röviden a hazai játékkészítőket is bemutatta.

Fotó: Máthé Daniella.

Balogh László, a nyugdíjasegyetem hűséges hallgatója élvezettel hallgatta az előadást, hiszen sok bemutatott fajáték ismerős volt a gyerekkorából. Azt mondta, unokái is szívesen játszottak ilyenekkel.