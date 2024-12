Csalló Norbert az apósa kertjében végzett favágás után érdeklődött a szakembernél, hogy megvan-e már Sopron karácsonyfája. A hír pedig, hogy Csalló Norbertnek lenne fenyőfája, amit felajánlana a favágón keresztül jutott el a Tanulmányi Erdőgazdasághoz. Így kezdődött a története az idei városi karácsonyfának.

Idén a nagylelkű felajánlás, a város karácsonyfája a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön osztályvezetője, Csalló Norbert bv. alezredes érkezett, akinek Farkas Ciprián polgármester személyesen mondott köszönetet. Fotó: Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

Erdészeti múlttal rendelkezik a felajánló

A család tulajdonában lévő csemetekertben két fát is megnézett a nyolctagú bizottság, majd a többi lehetséges „jelöltet” is megvizsgálva, Csalló Norbert fájára esett a választásuk. - A kiválasztott fenyőt 2-3 éves csemeteként ültette apósom a csemetekertjükbe, 1992-ben. Mivel ő már nehezen bírja a kert gondozását, néhány éve én vettem át ezt a feladatot, és mivel a fák hosszú ideig élnek, próbálom átadni a lányaimnak is – mondja az alezredes, akiről az is kiderül, nem áll távol tőle a feladat, hiszen édesapja erdész volt, ő pedig faipari technikusként végzett, s édesapjával és öccsével több évig volt egy parkkarbantartó vállalkozásuk is, a fertődi és a nagycenki kastély kertjét is ők gondozták.

Csalló Norbert és családja többször meglátogatja a karácsonyfát

A nagylelkű felajánló és családja minden évben kimennek a soproni adventi vásárba is, de az idei várakozás különleges lesz: viccből azt mondta otthon, hogy miután a térre az ő fájuk kerül, szenteste odaülnek majd alá és ott ünnepelnek. Komolyra fordítva a szót, az alezredes elárulja, hogy az egész család nagyon izgatott volt, amikor kiderült, hogy az általuk ajánlott fát választották. A fa kivágásakor szinte ez egész család ott volt, hogy részesei lehessenek ennek a nem mindennapi pillanatnak. Biztos benne, hogy idén többször fognak a karácsonyi vásárban járni, hogy rápillanthassanak az egykori csemetéből mára majdnem 14 méteresre nőtt fenyőre.