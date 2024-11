Együttműködés a faipari technikumok, szakképző iskolák és az egyetem közt

Vikingláda elkészítése volt a feladata

Elméleti és gyakorlati feladatokat kellett elvégezni a diákoknak

A verseny és a bázisiskolákkal való együttműködés célja, hogy az egyetem hozzájáruljon a faipari technikumok és szakképző iskolák képzésének sikerességéhez, illetve, hogy a bázisiskolák bekapcsolódhassanak az egyetem életébe.

A középiskolások versenyét precíz munka, megfeszített koncentráció és lelkesedés jellemezte Fotó: Varga Henrietta

Verseny középiskolásoknak

A hivatalos megnyitón köszöntőt mondott prof. dr. Magoss Endre, a Soproni Egyetem Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar dékánja, Horváth Vilmos, a Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, valamint Tóth János, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség (FAGOSZ) ügyvezető főtitkára.

Tóth János hangsúlyozta, hogy az ágazat számára létfontosságú, hogy jól felkészült szakemberek kerüljenek a munkaerőpiacra, akik munkájukkal tovább erősítik az iparág hírnevét.

Véleménye szerint nem elég jól teljesíteni, az elért eredményeket megfelelően be is kell tudni mutatni. Fontos üzenetként emelte ki, hogy mind a fiatal szakemberek, mind az őket foglalkoztatók rendszeresen tájékozódjanak az elkészült munkákról, mert ezek nemcsak az egyéni, hanem az ágazat közös sikereit is reprezentálják.