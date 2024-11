A rock, a rap és az alternatív műfajok kedvelői egyaránt megtalálhatják számításukat, de lesz boogie-woogie fesztivál, feldolgozásokat játszó tribute zenekar és egy különleges Esti Egyenleg születésnapi buli is. Németh-Bende Péter üzletvezető elárulta: jövő nyárra is számos produkciót lekötöttek már. A hagyományokhoz híven októberben a Tankcsapda búcsúztatta a Bridge Gardent, Győr egyetlen állandó szabadtéri színpadát, amelynek sikere a 2020-as indulás óta töretlen. Májustól októberig idén is tele volt a naptár koncertekkel, a közönség jelentős érdeklődése mellett. A nyári szezon hossza időben folyamatosan nyúlik, egyre korábban kezdődik és egyre később ér véget – mindez jelzi a koncepció sikerességét.

Télen sem lassít a Bridge: minden hétvégére jut koncert a Széchenyi Egyetem klubjában

Fotó: Adorján András / Forrás: Széchenyi István Egyetem

A természet idén megtréfált minket, nyár elején és szeptemberben is árvízzel kellett küzdenünk. Köszönet illeti kollégáim és a segítő önkéntes hallgatók munkáját, akikkel átvészeltük ezt az időszakot. Szerencsére az ár hamar elvonult, így csak néhány koncertet kellett elhalasztanunk. Végül ha késve is, de minden bulit meg tudtunk tartani

– idézte fel a nem mindennapi történéseket Németh-Bende Péter üzletvezető, aki hozzátette, mindezzel együtt elégedett a szezonnal.

„Annak ellenére, hogy a gazdasági környezet miatt a rendezvényipar közel húszszázalékos visszaesést kénytelen elkönyvelni az idei évben, és a fesztiválok nagy része veszteséges, mi tudtuk tartani a magas látogatottságot a koncerteken. Ez a különleges hangulatú helyszínnek is köszönhető, melyet szeretnek a fellépők és a közönség is. Számos új vendéget köszönthettünk a Bridge Garden színpadán, például T.Dannyt, a Budapest Bárt vagy az Analog Balatont. Emlékezetes volt a május végi Kispál és a Borz-koncert is, amely a legendás zenekar hosszú idő utáni első győri fellépése volt” – fogalmazott.