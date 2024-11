– Több tervet is dédelgetek: az egyik ilyen, hogy jövő februártól túravezetőként térek vissza Tanzániába. A saját teherbringa-projektemről sem mondtam le, felmerült, hogy Csádban folytassam, illetve egy német, elektromos bicikliket gyártó céggel is tárgyalok – részletezte.

Papp Zoltán Békefi Annával, az Anima Travel vezetőjével bejárt számos helyszínt, amiket az általuk vezetett kulturális, humanitárius és szafari elemeket tartalmazó túra során meglátogatnak Tanzániában.

Az európaitól eltérő életfelfogás

Hozzátette: a tanzániaiak nagyon másként gondolkodnak a pénzről, erkölcsösségről, bár fontos számukra a vallás. Tapasztalata szerint belenőttek abba, hogy segélyeket kapnak, s a legtöbben napról napra élnek, de a jég hátán is megélnek.

– Hiszem, hogy az a legjobb segítség, ha bevételt generálunk a helyieknek, illetve fontos az is, hogy a túránkon részt vevőket próbáljuk kicsit elgondolkodtatni és kimozdítani a komfortzónájukból. A személyes motivációmhoz tartozik még, hogy az afrikai tapasztalataim segíthetnek jobban megérteni a világot, és ezáltal felkészülni a jövőbeli kihívásokra. A jelenlegi negatív folyamatok miatt, mint a klímaválság – amit szerintem elbuktunk –, a háborúk, a populizmus és szélsőségesség erősödése miatt egyre fontosabb lesz rendelkezni ezzel a tudással –

vélekedett Papp Zoltán.

Az Oroszlánkirály nyelvét tanulja

– Tanzánia előnye, hogy egykori angol gyarmatként sok helyen beszélik a világnyelvet, így könnyebb kommunikálni. A hivatalos nyelv a szuahéli, melyet pár hónapja tanulok. Az Oroszlánkirályból ismertem már kifejezéseket, s most online nyelvleckéket is veszek egy Budapesten élő tanzániai férfitól. Ezek az órák is olyan jó hangulatban, nevetéssel telnek, ahogy Afrikában is éreztem magam – búcsúzott Zoltán.