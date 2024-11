A szépkorúak köszöntése hagyomány

– Ez a nap Önökről szól, Mosonszolnok 60 év feletti polgárairól, akik életük során nemcsak családjukat, hanem egész közösségüket gazdagították. Ez a délutáni műsor az Önök tiszteletére jött létre, hogy megköszönjük mindazt a szeretetet, gondoskodást és tapasztalatot, amit évtizedeken át adtak nekünk – emelte ki Bódi István, aki hangsúlyozta: a szépkorúak köszöntése immár tradíció a településen, e szép hagyományt elődje, Török Sándor indította útjára. Az új faluvezető mint mondta, büszkén viszi tovább ezt.

A faluvezető arról is beszélt, hogy idén januárban 1974-en laktak Mosonszolnokon, ebből 376 a szépkorú, 213 hölgy és 163 férfi. A 2025-ös kommunális díjat, szemétszállításnál a 60 literes gyűjtőedény erejéig az önkormányzat továbbra is átvállalja. Az ünnep alkalmából a szépkorúaknak ajándékkal és 25 ezer forintos utalvánnyal is kedveskedtek.

A legidősebbeknek külön szólt a taps

A polgármester külön köszöntötte a legidősebbeket. Így a hölgyek közül a 89 éves Milkovics Józsefné Teri nénit, a szintén 89 éves Gősi Gyuláné Irén nénit és a 88 éves Szabó Ferencnét. A férfiak között a 91 éves Vedrődi Lászlónak, a 89 éves Köböl Györgynek és a 86 éves Vida Lajosnak szólt a taps.

VIP vendégként üdvözölte a faluvezető Vass Dezsőt, aki ugyan három és fél éve Mosonmagyaróváron az idősek otthonában lakik, ám Mosonszolnokot a szívén viseli. Dezső bácsi 1929. június 18-án a csehszlovákiai Diósförgepatonyon született. Életét végigdolgozva, nyugdíjba vonulása után még 5 évig a mosonszolnoki hivatalnál kazánfűtőként, parkgondnokként és karbantartóként tevékenykedett.

A 96 éves idős úr jó egészségnek és kedvnek is örvend. Az esemény sztár meghívottjával, Bunyós Pityuval ugyanis többször dalra is fakadt, még az egykori és jelenlegi polgármesterek társaságában is.