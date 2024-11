A közelmúltban egy rendkívül megrázó és elgondolkodtató filmet láttam az alkoholizmusról és annak következményeiről, ami elsősorban arról szólt, hogy ez a szenvedélybetegség milyen hatással van az emberekre, szűkebb vagy tágabb környezetükre. Nekem, - aki egyébként csak nagyon ritkán fogyaszt alkoholt - is átjött a film üzenete és megértettem miért fontos és miért kell erről beszélni. Azt gondolom, hogy a film bemutatásának időpontja sem véletlen, hiszen ebben a hónapban van a "Száraz november" kampány, amely arra bátorít mindenkit, hogy novemberben tartson teljes alkoholmentességet, döntsön a absztinencia mellett.

Sokan csatlakoznak a "Száraz november" kezdeményezéshez, nem isznak alkoholt.

A szokások átgondolása gyakran csak akkor kezdődik, ha valaki képes megállni egy hónapra, és kívülről rálátni saját viselkedésére. Az alkohol fogyasztása – vagy éppen elutasítása – erősen áthatja a társasági szokásokat, és nemcsak egyéni, hanem közösségi kérdés is. Magyarországon az alkoholproblémák gyakran rejtve maradnak, és ritkán esik róluk szó nyíltan. A "Száraz november" kampány rámutat arra is, hogy az alkoholmegvonás nem gyengeség vagy "különcség," hanem tudatos döntés, amiért valaki a saját egészségét, önkontrollját és tudatosságát helyezi előtérbe. Az egy hónapos absztinencia remek alkalom a társadalom számára, hogy egészségügyi szempontból is felmérje az alkohol hatásait. Egyre több kutatás igazolja, hogy az alkoholfogyasztás szoros kapcsolatban áll számos súlyos betegséggel, mint például a májbetegségekkel, szívproblémákkal, sőt, egyes daganatos megbetegedéssel is. Az egy hónapos önmegtartóztatás lehetőséget nyújt arra, hogy jobban érezzük magunkat, kipihentebbek legyünk, javuljon az alvásminőségünk és akár testsúlyunk is stabilizálódjon, de talán a hosszú távú életmódváltásra is ösztönözhet bennünket.