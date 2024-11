A főorvos azt mondta, fontos beszélni a vesénk egészségének megőrzéséről, illetve arról, hogy mivel tudjuk javítani az állapotát. Már csak azért is, mert a helyzet meglehetősen aggasztó. Minden tizedik európainak, minden ötödik magas vérnyomásban szenvedőnek és minden harmadik cukorbetegnek beteg a veséje, de a többségük nem is tud róla! Jelenleg Magyarországon másfél millió ember él csökkent veseműködéssel, évente 250-300 vese transzplantációt hajtanak végre és 6500 beteg éli az életét művesekezeléssel.

A rendszeres testmozgással sokat tehetünk egészségünkért - hangzott el az előadáson.

Fotó: Szalay Károly

Ezután a vesefunkciók vizsgálatának történeti fejlődéséről beszélt. Hangsúlyozta, hogy napjainkban a vizeletmintákon túl képalkotó módszerekkel, kontrasztanyagos és izotópos vizsgálatokkal is képet kaphatunk e fontos szervünk állapotáról. Képekkel illusztrálva mutatta be a bab alakú páros szervünk felépítését, ami a hashártya mögött a gerinc két oldalán a háti-ágyéki szakaszon helyezkedik el. A vese funkcionális egysége a nephron, aminek fejlődése a terhesség 36. hetére fejeződik be. Száma felnőttekben hozzávetőlegesen 800.000-1.000.000. A több nephron véd a magasvérnyomástól és a veseelégtelenségtől.

A vese az emberi szervezetben a vér tisztításáért felelős. Részt vesz a vérnyomás szabályozásában, az anyagcsere folyamatokban, a D vitamin termelésben, serkenti a vörösvértestek termelődését.

Dr. Bíró Kinga, a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztályának a főorvosa a vese működéséről tartott előadást.

Sózzunk, vagy ne sózzunk? - hangzott el a kérdés

- Ne sózzunk! Használjunk minél kevesebb sót az ételeinkhez, az asztalra pedig ne is tegyük ki a sótartót! - tanácsolta a főorvos. Hozzátette, a veseelégtelenség megelőzése érdekében igyunk naponta minimum két liter vizet, nagy melegben még többet! Gyermek és időskorban ez különösen fontos. Krónikus veseelégtelenség esetén tartsuk az előírt diétát. A vesét károsíthatja a koraszülöttség, az elhízás, a magasvérnyomás és a cukorbetegség. Fontos tudni, hogy a cukorbetegség a művesekezelések első számú oka. Dr. Bíró Kinga beszélt még az energiaitalok, a testépítés során használt szteroidok és a túlzott fehérjebevitel káros hatásairól. A szükségesnél nagyobb mennyiségű D vitamin veszélyeire is felhívta a figyelmet. Végezetül pontokba szedte a legfontosabb intelmeket.