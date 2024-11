– A gyerekkori álmomat valósítottam meg azzal, hogy apám nyomdokaiba lépve, megnyitottam szülőfalumban, Alsószölnökön az italboltot, ahol egykor csapos volt - mesélte a Rába ölelésében felnövő Nagy Zoltán sörcsapoló mester. A 300 fős település kiskocsmáját Vasfüggöny Italboltnak nevezte el, melyet 12 év után zárt be. A sörfőzés lehetőségével is kacérkodott, végül nem ez hozta meg számára a várt sikert. Sosem sikerült kétszer ugyanazt azt az ízt elkészítenie. Sokkal inkább a csapolásban teljesedett ki, melynek mára szakértője lett.

Nagy Zoltán ugyanabból a sörcsapból háromfélét tud csapolni a különböző technikáknak köszönhetően. Ha kell, névjegyét is otthagyja a korsó habján a sörcsapoló mester. Fotó: Csapó Balázs

Különdíjas sörcsapoló

Természetesen Nagy Zoltán kedvenc itala a sör, de hogy mesterien töltse is korsóba, ahhoz nem csak sok gyakorlás és elszántság kellett.

Részt vettem a Dreher minőségi csapolt sör programban sok más vendéglátós, kocsmáros társammal, hogy megtanuljuk, hogyan is kell igazán jól sört csapolni. Beleástam magamat a szakmába, végül a legjobb ötven közé jutottam. A képzés utolsó fordulójában a sörcsapoló versenyen különdíjas lettem, amellyel egy cseh sörgyár látogatást is nyertem. Itt kezdődött minden

- emelte ki Zoltán, aki ezt tartja élete fordulópontjának.

Csehországig ment tanulni

- Kikerülve Csehországba és meglátva a cseh sörkultúrát, azonnal magával ragadott. Tudtam, hogy a jövőben ezzel szeretnék foglalkozni. Meg is vettem az első bőrkötényemet, amit a mai napig viselek. Hazaérve kiszórtam a hűtőből az összes üvegest és dobozost, a helyükre cseh korsókat pakoltam. Majd elkezdtem kizárólag két sört csapolni, pilsnert és barnát. Csehországban azt tapasztaltam, hogy egy fajta csapolt sör is elegendő a széles vendégkörhöz, de azt a legmagasabb tudással kell csapolni - fejtette ki.

Győrben neki készített csapról csapolja a vendégek kedvenceit a legendás sörcsapoló mester. Fotó: Csapó Balázs

A merész lépést akkora siker övezte, hogy egyre többen érkeztek hozzá a szomszédos településekről, térségekből, míg végül az ország másik feléből turistabuszokkal a kiskocsmához.

Felfigyeltek tehetségére

Zoltán tehetségére, munkásságára pilseni sörgyár is felfigyelt, meghívták egy szakmai képzésre, ahova csak behívásos alapon lehet bejutni. Bekerült a tradicionális cseh tapster (sörcsapoló mester) csapatba, ahol hónapról hónapra kihívásokat kellett teljesíteniük. Az egyik ilyen feladatott, torony magasan meg is nyert, pedig még nem is szerezte meg a képesítést. Végül kitartó munkával a világ 500 sörcsapoló mestere körül 325.-nek választották. Hazánkban csak 8-10 vendéglátós viselheti ezt a címet és végzi aktívan a mesterséget.