A KEMHESZ idén az országos horgászszövetség támogatásával még harcsát, csukát és süllőt fog a Dunába telepíteni, valamint 500 kilogramm védett kecsegét is a vízbe juttatnak, melyeket egyesével megjelölnek, hogy kutatni lehessen a faj mozgását, elterjedését és vándorlási szokásait. A szövetség sok szállal kötődik Tatához, partneri viszonyt alakított ki az önkormányzattal. Hagyományosan részt vesznek az Öreg-tavi lehalászás alkalmából szervezett rendezvényen, de azt kevesen tudják, hogy a háttérben a lehalászás sikeréhez is hozzájárulnak. A Tatai Halászati Kft-vel 2021-ben kötöttek megállapodást az Öreg-tó halállományának megőrzésére. A halőrök több alkalommal állítottak törvény elé orvhorgászokat és bűnmegelőzési célból az eseteket a médiában is közzétették.