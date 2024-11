Ritka betegségben szenvedők, elsősorban gyerekek boldog pillanatait mutatja be egy fotókiállítás a csornai Városi Művelődési Központban. A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők Országos Szövetsége (RIROSZ) vitte el Csornára a képeket, melyek a Ritka Betegségek Világnapjára meghirdetett pályázatra érkeztek. A tárlat a ritka genetikai rendellenességben érintettek és családtagjaik mindennapjaiba ad bepillantást. A felvételek figyelmeztetik az egészségeseket is arra, hogy értékeljék az élet apró örömeit. A sorstársakat pedig megerősítik abban, hogy a nehézségek között is van lehetőség a boldog pillanatokra.

Kopcsándi Stefánia személyesen és fotón is ott volt a csornai kiállításon. Ő is bizonyítja, hogy ritka betegségben is lehet boldog az ember. Fotó: Cs. K. A.