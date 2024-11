Székely Rita polgármester négy éves volt, amikor a településre költöztek, mert édesanyja óvónő volt és a faluban vettek házat. Itt nőtt fel, imádja a faluját. Oly annyira, hogy bár évekig Budapestre szólította a munkája, mindennap hazatért. Fontos volt számára, hogy otthon lehessen. Dolgozott kistérségi társulásnál, a Leader egyesületnél, egy vidékfejlesztési hálózat megyei referenseként, amit aztán négy évig vezetett.

Fotó: Csapó Balázs

– Vajon milyen elképzelésekkel indult a polgármester választáson?

– Mindig is vidékfejlesztéssel foglalkoztam, ilyen a végzettségem is. Sokfelé jártam hazánkban és külföldön, így láttam mit lehet tenni és mit nem, mit érdemes és mit nem. Úgy gondoltam, itt az ideje, hogy én is megpróbáljam a gyakorlatban, ezért indultam függetlenként az idei polgármester választáson – szögezte le Székely Rita. – Nem voltak választási ígéreteim. Azt mondtam a lakosságnak, hogy velük együtt fogjuk kitalálni, mi legyen Tényő fejlődési iránya. A kérdőív is ezért született. Nem én akarom megmondani, mire van szüksége az itt élőknek. Azt szeretném megtudni, hogy mit gondolnak az emberek arról, miben kell fejlődnünk, változtatnunk. Egy nap alatt több mint százan töltötték ki a kérdőívet. Az kiderült már az eddigi válaszokból is, hogy újabb épületeket nem szeretnének az emberek, hiszen minden középületünk szép. Vannak útjaink, járdáink, amelyek felújításra szorulnak, a vízelvezetés itt a Sokorón mindig feladat lesz, de ezeket folyamatosan, a lehetőségekhez mérten tudjuk megoldani. Azt is látom, hogy az emberek jó véleménnyel vannak a településről, élhetőnek tartják, és főként a közösségi dolgokra van igény. A kérdőív összesítését nyilvánosságra hozzuk majd és januártól közösségi tervezésbe kezdünk. A felnőttekkel és külön a fiatalokkal is fogunk e témáról beszélgetni – jelezte a polgármester, hogyan szeretné feldolgozni a kapott információkat.

Székely Rita hatékonyabb kommunikációra törekszik, ezért a közösségi oldalakon is igyekszik az embereket elérni a mindenkit érintő információkkal. Napi kapcsolatban van a képviselő testület hat tagjával is. Úgy gondolja, hogy meg kell osztani a jó és a rossz információt is, de arról is be kell számolnia, hogy mivel foglalkoznak, mit tesznek a képviselők a faluért, hiszen ez is közös ügy. – Nagyon sok program van a településen, igyekszem mindenhova elmenni. A személyes találkozásokkor kérdezni sem kell, az emberek elmondják a véleményüket. Mindenkit szeretnék meghallgatni, de nem biztos, hogy mindent meg lehet valósítani. A temetők rendbetételekor például mondták az idősebbek, hogy jó volna több pad, mert a temetésen többen leülnének. A polgármesteri hivatalnál volt két padunk, odavitték és máris megoldódott – jelezte Székely Rita, hogy néha nem is az anyagiakon múlik egy ötlet kivitelezése, hanem az odafigyelésen. Az jó érzéssel tölti el a polgármestert, hogy a településen élők nem csak a megoldandó feladatotokkal keresik meg, nagyon sokan ajánlják fel a segítségüket. Erre pedig hosszútávon bizony szükség lesz, hiszen pénzük nem lesz több. Ráadásul, amit közösen tesznek a faluért, annak nagyobb értéke is van.