Újabb és újabb ötletek sorakoztak idén is az elkészítendő díszítések repertoárjához, amelyhez az alapanyagokat a természet adta, felhasználták leveleket, terméseket, gyümölcsöket, és már az ősz színes és kreatív dekorációi láthatók az intézmények bejáratainál, faliújságjain és ablakaiban. A fák és bokrok megrázták színes ruhájukat, a falevelekből és termésekből lány- és fiúfejek, pávatollak, tájképek, sünök, baglyok, gesztenyefigurák és gyümölcskosár is készült. Egy tolószékkerék ihlette a virágot tobozokkal, a quillingfoglalkozáson kedves kompozíciók készültek papírból, és Petőfi Sándor verse is összeállt a festett fatáblákból. A szüret mindig újabb ötleteket ad, így lettek szőlőfürtök is szép számmal, ráadásul az újrahasznosítás is kézzelfogható volt az alapanyagokban. A kukorica- és babszemeket képekké varázsolták az idős kezek, tökből formáztak lámpásokat a fogyatékossággal élő fiatalok és az idősebbek is, majd a kreatív munkák elkészültét az alkotók elégedett mosollyal vagy fejbólintással nyugtázták.

Közös élmény a közös alkotás, amely nemcsak hasznos, de szórakoztató időtöltés is, és egyben az önbizalom növeléséhez és a kedélyállapot javításához is adott egy kis segítséget a csákánydoroszlói, csornai, győri, hegyfalui, ivánci, keszthelyi, kőszegi, nagykanizsai, sármelléki, zalaapáti és zalakomári intézményekben.