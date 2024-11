De hogy is működik a program? Elöljáróban fontos: a részvétel minden szereplő részéről önkéntes és pénzbe nem kerül. A háziorvos annak a páciensének, akinek úgy érzi, hogy szükséges, felírja a mozgást. Ezzel pedig ő megkeresi azt, hol mozoghat. A kezdeményezés egyelőre gyerekcipőben jár, de az ország néhány településén már létezik. Nyíregyházán például 23 mozgásformát lehet igénybe venni a futókörtől az egészségházban tartott jógaórákig, és 40 háziorvos csatlakozott már a most beinduló programhoz.

Mozgás receptre - Új a kezdeményezés terjed Európában és Magyarországon is.

- Az eddigi tapasztalatok alapján az emberek komolyabban veszik, ha orvos írja fel a mozgást, ráadásul receptre, és emiatt nagyobb számban hajlamosak elkezdeni - hangzott el Pannonhalmán, ahol a projektgazda Magyar Életmód Orvostani Társaság titkára, Vajdovich Dorottya, továbbá Mészáros Marcell rekreátor-edző (ÉMOT) és Dubovszky Florina kommunikációs szakértő, a VMkomm Kft. ügyvezető igazgatója tájékoztatták a megjelenteket a program részleteiről. Szeretnék, ha az év végére 30 hazai településen indulna be a program. Anak leírása és a receptek elérhetőek lesznek a háziorvosi rendelőkben, de van honlapjuk és applikációjuk is, így könnyen eljuthatnak a háziorvosokhoz és a mozgás-szakemberekhez egyaránt. Az önkormányzatoktól azt kérik, hogy biztosítsanak mozgáslehetőséget. Van, ahol ezt úgy érték el - Nyíregyházán -, egy már létező szabadidős tevékenységet vontak be a programba, Dabason egy jógaoktató két helyet fent tart óráján a programba résztvevőknek, máshol futópályán mozoghatnak a páciensek, esetleg túrázáson vehetnek részt.