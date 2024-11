Az esemény nemcsak az egyéni karrierek csúcspontját jelenti, hanem a város gazdasági és szakmai fejlődésének egyik fontos mérföldköve is. A frissen avatott mesterek között 7 fodrász, 1 asztalos és 10 autószerelő képviseltette magát, így velük együtt 404-re emelkedett a mesteri rangot elért szakemberek száma Sopronban.

Mesterek a szakmájukban. 18-an vehették át oklevelüket ünnepélyes keretek között. Fotó: Varga Henrietta

Új mesterek Sopronban

Az egyéves képzés során a pedagógiai és szakmai ismeretek széles skáláját sajátítják el a résztvevők. Az Európában is elismert mestervizsga olyan érték, amely Nyugat-Európában számos szakmában alapkövetelmény a vállalkozói tevékenységhez.

- Aki kézzel, ésszel és szívvel dolgozik, az valóban mester. A mestercím az adott szakmában pedig olyan elismerés, amely komoly felkészültséget és elhivatottságot igényel. Az inasévektől a mestermunka bemutatásán át a mesteroklevél megszerzéséig tartó út nem csupán technikai tudást és tapasztalatot ad, hanem mélyen beágyazódik a szakmai hagyományokba is.

A mestercím birtokosai nemcsak kiváló szakemberek, hanem a jövő generációinak tanítói is, akik a duális képzés keretében adják tovább tudásukat

- fogalmazott Horváth Vilmos, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

Dr. Dobó István, autószerelőként vehette át mesteroklevelét. Kérdésünkre elmondta, hogy pályafutása során mindig több lábon állt. Korábban gépészmérnökként, majd járműgépészként dolgozott, de jogtudományokat is tanult, így közlekedési jogászként is tevékenykedik. A mesterlevél megszerzését szakmai kihívásként élte meg, amely nemcsak ügyfelei felé, hanem saját vállalkozásának fejlődése érdekében is fontos mérföldkő. Célja, hogy munkájával komplex módon ötvözze a különböző szakterületeket.