Színesebb lehet az óvodai program. A madárvilághoz és a természethez szeretné közelebb hozni a gyerekeket a Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kisalföldi Csoportja. A Madarász Ovi foglalkozásokon, élményszerűen, természetjárással, madáreleség készítéssel és gyűrűzéssel egybekötve találkozhatnak az élővilággal a legkisebbek. Sőt azt is megtanulják, hogy a „nemszeretem állatok” sem bántják őket.

Madarász Ovi program sorozat

A csoport tagjai, alkalomszerűen már korábban is ellátogattak óvodákba és táborokba

– Körülbelül 20 éve tartunk bemutatókat a szemléletformálás jegyében. A madárgyűrűzés során elengedésnél a gyerekek kezébe tehetjük az állatokat. Közben mesélünk nekik arról, hogy az egyszerű cselekedetek, mint például a cserje vágás időpontja, hogyan hatnak az élővilágra – mondta el Győri Előd titkárhelyettes. Hozzátette egyre nagyobb az érdeklődés az ilyen programok iránt.

– Angliában átlagosan minden 4 ember tagja a helyi madármegfigyelő körnek. Ott viszont már annyira visszaszorították az élővilágot, hogy csak kevés faj figyelhető meg. Hazánkban még jobb a helyzet, de itt is érzékeljük a csökkenés jeleit. Gyakran tapasztalható, hogy az emberek csak akkor kezdik el értékelni a dolgokat, amikor mér eltűntek. Ennek szeretnénk elejét venni.

Az alkalmi programok mellett most lehetőség nyílt arra, hogy 8 foglalkozásos programsorozatot vigyenek az intézményekbe. A főváros óvodáiban már nagy sikert aratott a kezdeményezés.

– Most november végével indul a Madarász Ovi , a programsorozat mellett természetesen egy-egy foglalkozást is kérhetnek az intézmények. A tematika mindig az évszakhoz igazodik, most például a téli madáretetésről beszélgetünk és madáreleséget készítünk. A mozgás és a tevékenykedés képezi minden közös óra alapját – mondta el De Filippo Veronika pedagógus, a Madarász Ovi programjainak előadója.

Kik a "nem szeretem állatok"?

Tollas barátaink mellett szóba kerülnek a téli álmot alvó sünik, és hogy miért kell óvatosnak lenni ha ilyenkor söpörjük össze az avart Foglalkozunk például a „nem szeretem” állatokkal. Mivel a gyerekek többsége városban él, ritkábban találkoznak élőben állatokkal. Sokuk fél a pókoktól, denevérektől vagy épp a méhektől. Fontos, hogy megtanulják ezek az állatok nem akarják bántani őket, valamint hogy nem szabad bántani eltaposni őket, mivel fontos részét képezik az ökoszisztémának. Ha a gyermek érdekesnek talál egy állatot azt meg akarja ismerni. Ha megismeri akkor megszereti és vigyázni fog rá. A programok során igyekszünk minél több időt a szabadban tölteni, és mindig egy terep foglalkozással zárjuk a közös munkát