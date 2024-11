Nemrégiben a futás ünnepe volt a szlovén fővárosban, Ljubljanában. A Ljubljanski maraton távjainak 17 vállalkozó szellemű önkéntes, szülők és kacifántos gyerekek együtt vágtak neki különböző hosszúságú távoknak. A céljuk az volt, hogy teljesítsék és mindeközben jól is érezzék magukat. Élménybeszámolójuk alapján fergeteges hangulat várta őket és rengeteg gratulációt, elismerő szót kaptak.

Szülők-gyerekek és önkéntes futó együtt értek célba a Ljubljanski maraton 500 méteres és 10 kilométeres szakaszán. Fotó: Facebook

- A belváros utcáin és terein szombaton az egészen kicsi gyerkőcök, az óvodások, valamint az iskolások külön fiú-lány és külön születési évek szerinti kategóriákban versenyeztek. Ezen a napon került sor az inkluzív futásra is, ahol mi is ott álltunk a rajtnál - idézte fel Tremmelné Kovács Nóra, az Egy a világunk Alapítvány vezetője. Idén is több megmérettetésen álltak a rajthoz a kacifántos gyerekekkel, ezúttal Karina Zsófi és Ármin vett részt a Ljubljanai szakaszon.

Hatalmas élmény volt több kerekes székes sorstárssal és kísérőikkel, valamint a távot saját lábán teljesítő kacifántossal ott állni a középpontban és látni a várakozást az arcokon. Rendkívüli volt, olyan hangulatban teljesíteni az 500 métert, ahol végig szól a zene, a táv elejétől a végéig kétoldalt a kordonok mögött nekünk tapsolnak, integetnek és minket buzdítanak az emberek!

- emelte ki Nóra, aki az alapítvány tagjaival és önkénteseivel 2017 óta rendszeresen áll rajthoz különböző futóversenyeken.