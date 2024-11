Légy a legjobb barátod! címmel november 8-án, pénteken 17 órától Sóti-Mihalics Klaudia tréner tart előadást a Huszár Gál Városi Könyvtárban. Önfejlesztésről, kommunikációról, stresszkezelésről is szó lesz, de megtudhatjuk azt is, hogy mi is pontosan a tréning, miben különbözik a coach, a pszichológus és egyéb segítő szakmáktól. Az előadásra a belépés díjtalan.