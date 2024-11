A Győri Puha Praclik Egyesület idén is számos árva cicát mentett, ivartalanított és adott örökbe. Azonban közeleg a hideg idő , ami miatt sajnos kevesebb állatot tudnak befogadni, ugyanis a mínuszokban csak a beltéri kennelek nyújtanak elég védelmet a mentvényeiknek.

Rikovics Anita az egyesület alelnöke és Fodor Betti ideiglenes befogadó is elmondta, hogy ősszel ismét cicaboomra lehet számítani, ezért is szerveznek még decemberben egy baráti találkozót, aminek alkalmával örökbefogadásra váró macskáikkal is megismerkedhetnek az érdeklődők , valamint szívesen fogadnak adományt és támogatást a kicsik élelmezéséhez, és orvosi kezeléséhez . Már javában zajlik az ivartalanítási programjuk is, melyekben főként az utca cicák és kolóniák kaptak hangsúlyt. Jövő évi terveiket is megosztották műsorunkban.

