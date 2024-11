"Újdonság volt a korábbiakhoz képest, hogy próbajelleggel promóterekkel is értékesítettünk jegyeket a rendezvényre. A teszt sikeresnek bizonyult, így a jövő tavaszi SZEN-en is hasonlót tervezünk” – engedett bepillantást a kulisszák mögé Cs. Tóth Virág, a rendezvény egyik főszervezője, aki a Helix Rendezvényszervező Iroda tagjaként koordinálta a dekoráció, a tánc, a forgatókönyv és megannyi részlet előkészületeit, valamint a helyszínen is segítette a rendezvény lebonyolítását. „Tavaly elsősként én magam is részt vettem a bálon, a barátommal a nyitótáncnak köszönhetően ismerkedtem meg, így nagyon szívemhez nőtt a rendezvény. Ezért is örülök, hogy több mint ezren váltottak jegyet erre az estére, hallgatók és öregdiákok egyaránt. Ez mutatja a széchenyis közösség igazi erejét" – tette hozzá.

„Egy életben egyszer fordul elő, hogy több száz elsőéves társammal együtt szórakozhatok egy bálon. Szerintem ez vonzott ide mindenkit” – fejtette meg a fokozott érdeklődés okát a Balaton-parti Vonyarcvashegyről érkezett Czigány Fanni, elsőéves jogász szakos hallgató, aki a nyitótáncon is részt vett és bálkirálynőként is megmérette magát. „Kevés hasonló rendezvény van, ahol ennyire színvonalas körülmények között lehet szórakozni. Kihagyhatatlan élmény” – toldotta meg a korábbiakat.