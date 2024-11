Különdíjjal jutalmazta a zsűri 27. Csabai kolbászfesztiválon az écsi Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület csapatát. Deésy Gábor, az egyesület vezetője lapunknak elmondta, hogy a 612 gyúró csapatot felvonultató viadalon különdíjasként a legjobb huszonöt között szerepeltek. Az első helyet barátaik, a Kamutikumok nyerték, Szlancsik Árpád vezetésével. A két egyesület szoros kapcsolatot tart.

Kolbászfesztivál saját recepttel

- Évek óta részt veszünk a csabai fesztiválon. A most az egyesületet képviselő kilenc tag mindegyikének van saját receptje a jó kolbászra, de azt vettük észre, a zsűri a csabai típusút díjazza, amely helyi pirospaprikával, köménnyel, bors nélkül készül - mondta el Deésy Gábor, aki hozzátette: februárban ők is kolbásztöltő fesztivált rendeznek Écsen.

Az egyesület zsúfolt hetek előtt áll, ugyanis idén is gyűjtést szerveznek a kárpátaljai Rát település Szent Mihály gyermekotthonának lakóinak. A gyermekek a nyáron második alkalommal táboroztak nálunk a kialakult háborús helyzet miatt. Kialakult helyzetben is vállaltuk a veszélyt és kézbe visszük az adományokat. A gyermekeknek kulturális programokkal készülünk, táncházat és kézműves foglalkozást tartunk majd nekik, fogalmazott az egyesület vezetője. Az adománygyűjtés során tartós élelmiszert várnak, lisztet, cukrot, olajat, háztartási vegyiárut, takarót, wc-papírt, szappant, plédet, ágyneműt, ágyhuzatot, mosóport, illetve szívesen fogadják a pénzadományokat is. Győrben több helyen több helyszínen is leadhatók az adományok, bővebb információ honlapjukon. Az összegyűjtött ajándékokat személyesen kézbesítik Kárpátaljára, terveik szerint december elején.