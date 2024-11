A Család- és Gyermekjóléti Központ és a Mosonmagyaróvári Tanoda munkatársai szakmaközi napon vettek részt pénteken délelőtt a központ székhelyén - fókuszban a gyerekek jövőképének kérdésével.

Jövőkép a gyerekeknek: a Mosonmagyaróvári Tanoda mutatkozott be a szakmaközi napon.

Fotó: Kerekes István

Jövőkép

A Mosonmagyaróvári Tanodát Klucsik Péter, a tanoda pedagógusa mutatta be. Mint elmondta, idén februártól a Családok Átmeneti Otthonát is működtető Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány az intézmény fenntartója. Az átmeneti otthonból kerül ki a legtöbb gyermek, de a város területéről is várják a diákokat. Szakmai vezetők, pedagógusok, szociális munkások, pénzügyi munkatárs és informatikus segíti a tevékenységüket, szolgáltatásaik ingyenesek. A tanodába járó gyermekek és fiatalok támogatást kapnak az iskolakeresésben és integrációban, megszerettetik velük a tanulást, tantárgyi felzárkóztatás mellett készségeiket fejlesztik, de a szabadidő hasznos eltöltését is segítik.

Hammerl Tamás, a tanoda pedagógusa az intézmény jövőjéről is beszélt. Kiemelt szándék, hogy célt adjanak a hátrányos helyzetű gyermekeknek, velük együttműködve. Ennek alapja, hogy megismerjék őket.

Fotó: Kerekes István

– A gyerekek alapvető készségei hiányoznak, ezeket próbáljuk pótolni, a társadalmi reintegrációt segíteni. Láthatóan javulnak tanulmányi eredményeik, de magatartásuk és szorgalmuk is. Cél, hogy aktív, funkcionáló felnőttekké váljanak – emelte ki Hammerl Tamás, hangsúlyozva, hogy a tanoda jelzőrendszeri tag, így ha problémát észlelnek, jelzik a megfelelő hatóságok felé. Mindkét pedagógus kitért az élmények fontosságára, amit ezek a gyermekek családi körben nem kaphatnak meg.

Tóth Gabriella rendőr alezredes a hátrányos helyzetű gyermekek elmetágító rajzolásának tapasztalatairól számolt be. A szakember nyár óta jár a tanodába: alkalmanként egy-egy rajz készül, melyekből most kiállítást is szerveztek. Az alezredes szerint ezeknél a gyermekeknél főként a türelem hiánya jelent kihívást, de alkalomról alkalomra tapasztalja fejlődésüket, hiszen megtanulnak csapatban dolgozni, magatartásuk is javul.