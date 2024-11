Idén már eddig több mint ötmillió forint értékű támogatás jutott el a Jóakarat hídján a rászorulókhoz.

Ők már kaptak segítséget a Kisalföld olvasóinak adományaiból Jóakarat Hídja alapítványon keresztül

Bekő Gyöngyi

Egyedül neveli tízéves autista kislányát a győri Bekő Gyöngyi. Jázmin ép értelmű, okos kislány, de állandó támogatást és felügyeletet igényel. Édesanyja igyekszik mindent megadni neki, többek között a rendszeres lovaglás lehetőségét, amely megnyugvást és támogató közösséget jelent a kislánynak – a Jóakarat hídja alapítvány adományát is erre a fejlesztőtevékenységre fordította.

Az érzékeny kislány számára a legnagyobb megnyugvást az jelenti, ha állatok között lehet. Különösen lóháton, négy éve ugyanis a gyirmóti Rodeo Ranchen lovagol. Az edzői mellett biztonságban érzi magát, szereti és tiszteli őket. Nagy szerencse, hogy egy jó szándékú ismerős és a Lions Patrónus Club segítségével a család hozzájutott egy öreg autóhoz, így egy kicsit kényelmesebben szervezhetik a napjaikat.

Jóakarat hídja – Az érzékeny kislány számára a legnagyobb megnyugvást az jelenti, ha állatok között lehet.

Forrás: MW Archívum

A Jóakarat Hídja Lapcom Média Alapítvány: 500 ezer forinttal támogatja a kislány fejlesztését és lovaglását. Ebből már a vágyott lovastáborban is részt vehet, s a lovardában – mivel a foglalkozásokon és a zeneiskolában mindig kétszemélyes helyzetben van – a szociális készségei is fejlődhetnek. Sőt, a trükklovaglás elsajátítását is folytathatja, amit az anyagiak és az autó hiánya miatt kénytelen volt abbahagyni.

Várjuk továbbra is a segítséget kérő és a segítségre szorulókra figyelmet felhívó leveleket. Ezek alapján tud az alapítvány kuratóriuma dönteni a támogatásról. Cím: Kisalföld-szerkesztőség, 9021 Győr, Újlak utca 4/A. E-mail: [email protected].