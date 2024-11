Idén már eddig több mint ötmillió forint értékű támogatás jutott el olvasóinknak köszönhetően a Jóakarat hídja közvetítésével a rászorulókhoz.

Ők már kaptak segítséget a Kisalföld olvasóinak adományaiból Jóakarat Hídja alapítványon keresztül

Németh Gábor négy méter magasról zuhant le

Bíznak annak a családapának a felépülésében, aki favágás közben zuhant le a magasból Kajárpécen még 2019-ben. Németh Gábor a fejét ütötte be, súlyos koponyasérülésekkel szállította mentőhelikopter a győri kórházba. Előtte a helyszínen két mentőosztag negyven percen át próbálta meg stabilizálni az állapotát. A kórházban aztán a műtőbe vitték, nem volt eszméleténél. Helyzete ezt követően is válságos maradt. A fiatalember a balesetet követően hosszú ideig feküdt kómában, most új kezelésben bízik családja, és kapaszkodik a reménybe. Németh Gábor 36 éves, feleségével elváltak, nyolcéves kisfia nap mint nap látogatja. A családapa nehézkesen beszél, édesanyja gondoskodik róla a nap huszonnégy órájában. Lapunknak ottjártunkkor Gábor csak annyit mondott: „Szeretném visszakapni az életem.”

A Kisalföld Jóakarat Alapítványa a kajárpéci fiatalembert és nehéz helyzetben lévő családját háromszázezer forinttal támogatta.