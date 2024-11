Az improvizációs színház lényege, hogy minden jelenet és párbeszéd az előadások alatt, közvetlenül a nézők szeme előtt születik meg. A műfaj különlegessége abban rejlik, hogy a színészek azonnal reagálnak egymásra és a közönség visszajelzéseire, így minden előadás megismételhetetlen élményt nyújt. A soproni Gerilla Impro Színház csapatának története 2016-ra nyúlik vissza, amikor a társulat első, még kísérleti jellegű próbáit tartották. 2018-ban azonban már egy állandó társulattal vágtak bele az improvizáció világába.

A Gerilla Impro Színház nyitott műhelyeibe garantáltan egyedi és megismételhetetlen élményben lehet része a résztvevőknek Fotó: Máthé Daniella

Improvizáció mesterei

- Az osztott figyelem elsajátítása elengedhetetlen: a színésznek nemcsak a partnereire, hanem a közönség reakcióira is figyelnie kell. Ez a fajta koncentráció gyors döntéshozatalt kíván, ami alapvető az improvizációs műfajban - mondta Szukics Imre. - Gyakran külső trénereket is hívunk, akiktől a színpadi mozgásban vagy épp a beszédtechnikában segítenek bennünket. Olyan segítők is megfordultak már a társulatnál, mint Kalányos Tamás színházi rendező, Rovó Péter balett táncos, Németh Fruzsina, aki a pesti színházakban tanít vagy Perényi Balázs, az improvizációs műfaj elismert mestere– tette hozzá Krajnyák Bernadett.

Az improvizációs színház nemcsak a színpadon fejlesztő hatású, hanem a mindennapi életben is profitálhat belőle mindenki. A spontaneitás és a rugalmasság azok a készségek, amelyeket a társulati tagok színpadon és azon kívül is hasznosítanak. - A reakciókészség, a konfliktusok kezelése vagy épp a kreatív problémamegoldás mind-mind azt eredményezi, hogy az improvizációval foglalkozó könnyebben boldogul a hétköznapi helyzetekben. - Azt gondolom, ez valóban egy óriási előny számunkra, hiszen amikor esetleg konfliktusba keveredünk, utólag már nem az jár a fejünkben , hogy ezt vagy azt kellett volna mondani. Improvizáció közben megtanultunk reagálni – mesélte Szukics Imre, aki saját munkahelyén is tapasztalta, hogy ezek a készségek hogyan segíthetnek helytállni váratlan helyzetekben.