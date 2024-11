Halottak Napja – összeállításunk az elmúlásról, az emlékezésről, és a gyászról:

Halottak Napja. Összeállításunkban olyan verseket gyűjtöttünk össze, amelyek az elmúlásról, az emlékezésről, a gyászról szólnak.

Halottak Napja – Olvassák el összeállításunkat!

Kosztolányi Dezső: Halottak

(részlet)

Volt emberek.

Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.

Nem téve semmit, nem akarva semmit,

hatnak tovább.

Futók között titokzatos megállók.

A mély sötét vízekbe néma, lassú

hálók.

Képek,

már megmeredtek és örökre

szépek.

Faludy György: Halottak napja

(részlet)

Elnéztem régen, ahogy nagy sorokban

indult a temetőbe a menet,

őszirózsával, könnyekkel, szatyorral,

hogy a holtakkal beszélgessenek.

Volt, aki apró széket vitt magával,

a másik ásót vagy kis gyermeket,

– az enyimek széthulltak a világban –

most nézem őket s elkeseredek.

Csukás István: Istenke, vedd térdedre édesanyámat

Istenke, vedd térdedre édesanyámat,

ringasd szelíden, mert nagyon elfáradt,

ki adtál életet, adj neki most álmot,

és mivel ígértél, szavadat kell állnod,

mert ő mindig hitt és sose kételkedett,

szájára suttogva vette a nevedet.

Én nem tudom felfogni, hogy többé nincsen,

s szemem gyöngye hogy a semmibe tekintsen,

hová a fény is csak úgy jár, hogy megtörve:

helyettem nézzél be a mély sírgödörbe,

próbálkozz, lehelj oxigént, tüdőd a lomb!

Nem is válaszolsz, kukac-szikével boncolod,

amit összeraktál egyszer végtelen türelemmel,

csak csont, csak por, ami volt valamikor ember,

mivel nem csak Minden vagy: vagy a Hiány,

magadat operálod e föld alatti ambulancián.

Mi mit nyel el a végén, fásultan szitálod

a semmiből a semmibe a létező világot,

anyát és gyereket, az élőt a holtat,

s mert Te teremtetted, nem is káromolhat,

csak sírhat vagy könyöröghet, hogy adj neki békét,

nem tudjuk, hogyan kezdődött, de tudjuk a végét;

én sem káromollak, hallgasd meg imámat:

Istenke, vedd térdedre édesanyámat.

Juhász Gyula: Temető

A hervadás bús pompájában áll most

A temető. Ó, mennyi szín, derű,

Fehér és lila őszi rózsatenger,

Mely hullámzik az enyészet szelére.

Egy alacsony pad vár rám pihenőül,

Előtte zöld deszkából ácsolt apró

Sírdomb szelíden mosolyog a fényben.

Fölöttem magyar égnek végtelenje,

Előttem a határtalan magyar táj.

E kicsi sírban egy csöpp lányka szunnyad,

Mint elhervadt virág az ősi kertben.

Köröttem mindenütt békés keresztek

S mély nyugalom beszédes csöndje hallgat.

Mely minden bölcsességnél igazabb.

E kicsi hant előtt, e nagy magányban

Megölelem az édes életet,

Mely ragyogást küld jeltelen sírokra

S virágözönt az ódon temetőkbe

S az őszi nap csókjával arcomon

Megindulok rózsásan, dalosan,

A boldog elmúlás víg vőlegénye.

Zelk Zoltán: Sirály

(részlet)