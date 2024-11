– A gyerekek milyen életkorban kezdenek az elmúlás gondolatával foglalkozni?

– A halál fogalma óvodáskor vége felé, 4-5 évesen kezd a gyerekekben megfogalmazódni. Fontosnak tartom kiemelni, hogy alapvetően az a cél, hogy gyerekek valóságos, őszinte, de koruknak megfelelő képet kapjanak a halálról.

Remete Csanád gyermek és ifjúsági klinikai szakpszichológusjelölt adott a Kisalföld olvasóinak kézzel fogható tanácsokat, ajánlott meséket a halál nehéz témájában.

Fotó: Csapó Balázs

– Ezt szülőként hogyan segíthetjük?

– Használjunk egyszerű, a gyerekek számára is világos nyelvezetet, és ne féljünk kifejezni a saját érzéseinket is. A gyászhoz tartozó nehéz érzésekhez a sírás is hozzá tartozik, így ezt nem kell a gyermekek elől titkolni, viszont oda kell figyelni, hogy ne árasszuk el őket érzelmileg. Ez segít a gyereknek megérteni a helyzetet és kialakítani a saját érzelmi repertoárját. A halottak napja is egyfajta lehetőség arra, hogy segíthessünk megérteni a gyerekek számára, mit jelent az elmúlás.

Ellátogatni oda, ahol az élet véget ért, beszélni az elhunytról, gyertyát gyújtani, emlékezni, mind segítségünkre vannak abban, hogy a kisgyerek megértse az élet és a halál fogalmát.

– Halottak napja egy évben csak egyszer van, de a mindennapjainknak része az elmúlás. Hogyan tudunk a hétköznapokban jó szülők lenni ezen a téren?

– Úgy gondolom, a gyerekeket a mesék révén tudjuk megfogni. Manapság a szülők túlféltik a gyerekeket, meg akarják őket óvni a szomorúságtól, ez a fajta hozzáállás a mai meséken, rajzfilmeken is megfigyelhető. Az a tapasztalatom, hogy tabusítják a halált, így a régi mesék lehetnek segítségünkre.

– Milyen meséket ajánl a halál megértéséhez?

– A régi rajzfilmek, hiába tűnnek rémisztőnek, erre tökéletesek. Gondoljunk csak a Grimm mesékre, ahol sokszor egészen nyers módon ábrázolják az életet, halált. Az Oroszlánkirály című Disney mesében, ahol a főszereplő apja hal meg tragikus körülmények között, jó alapot adhat a további beszélgetésre a gyermekünkkel. Ebbe a történetbe ráadásul plusz csavart is beletettek: alapvetés a mesékben, hogy a jó elnyeri jutalmát, a rossz a méltó büntetését, az Oroszlánkirályban azonban szerethető karakter távozik. Pont, mint az életben, ahol a halál nemcsak a rosszak büntetése. Szívből ajánlom továbbá a János vitézt is, ahol a címadó főszereplő szerelme, Iluska hal meg: a férfi fájdalma a sírnál, majd akár a Mennyország metaforájaként értelmezhető Tündérország, kiválóan szemlélteti az elmúlást.