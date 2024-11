A Best Print Hungary verseny idén is a hazai nyomdaipar legkiemelkedőbb teljesítményeit méltatta őszi Menedzserkonferenciáján. A Best Print Hungary 2024 versenyre 25 cég és 3 iskola 126 terméket küldött be. Közülük 33 termék nyert kategória-, külön-, vagy nagydíjat, melyet szakmai zsűri díjazott,

Szabó József elnökletével.

A díjazottak között van a győri Palatia Nyomda és Kiadó Kft. Bel Canto – Bede-Fazekas Csaba 90 című albuma, ami egyedülálló művészi és technikai megoldásai révén emelkedett ki a mezőnyből és kapta a Nyomtatott Kommunikációért Alapítvány különdíját, amit Radek József tulajdonos-ügyvezető

vett át október 24-én Dobogókőn. A Palatia Nyomda és Kiadó Kft. több mint három évtizedes működésével a győri nyomdaipar meghatározó szereplője.

A Kossuth-díjas operaénekes 90. születésnapjára készült könyv azt az emberi és művészi életutat mutatja be, ami egyedülálló ma Magyarországon. A szöveges tartalommal egyenértékű fotóanyag mutatja be az életutat, amit családi, színházi, szerkesztőségi archívumokból állítottak össze.

A kötet 90 év élettörténetét, 60 színházi évadot és 200 premiert dolgoz fel 224 oldalon, 200 fotóval. A 21 élettörténeti fejezetbe beékelődik 34 közéleti vezető, pályatárs, barát és családtag köszöntője és visszaemlékezése.

A Bel Canto – Bede-Fazekas Csaba 90 című kötet nemcsak témájában különleges, hanem az alkotói folyamatok összhangjára is remek példa. A Werner Krisztina által írt és szerkesztett könyv Bodrossy Márk tervezővel különös figyelmet fordít a gondosan válogatott képanyag és tipográfia esztétikai

harmóniájára. Szabó Béla fotóművész portrésorozata, a gondosan kialakított belső oldalstruktúra, valamint a prémium papírminőség és a dombornyomott borító mind a kiadvány elegáns megjelenését szolgálják. A szöveg korrektúráját Johannes Gertrúd végezte.

„Nagy megtiszteltetés a Nyomtatott Kommunikációért Alapítvány elismerése. A díjazott könyvünk a minőség és szaktudás példája, amit a Palatia Nyomda csapata hozott létre szakmánk iránti elhivatottsággal és ügyfeleink iránti elkötelezettséggel. Hálás vagyok minden munkatársamnak, aki

szeretettel és odaadással járult hozzá a kötet elkészültéhez, és természetesen köszönet illeti Bede-Fazekas Csabát is, hogy megosztotta velünk életútját.” Radek József