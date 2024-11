Honfi Júlia a Coshelp Egyesület ügyvezetője, alapítója alias Hófehérke nem először jár a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházban. Lelkes önkéntes csapatával hétről-hétre járják az ország gyermekosztályait, ezzel járulnak hozzá a gyerekek gyógyulásához, lelki egészségük megőrzéséhez. A kicsik nagy örömére ezúttal a győri kórház osztályait látogatták meg.

Mesehősök látogattak el a győri kórház osztályain fekvő gyerekekhez. Fotó: Antal Zsani

Élmény a kórházi ágyon

- A CosHelp 2016 óta azon dolgozik, hogy olyan élményt nyújtson, amit a gyerekek teljes szívvel át tudnak élni. Vannak olyan kórházi osztályok, ahol gyakran hónapokat töltenek el a gyerekek a kezelések miatt, akár egyszemélyes kórtermekben, izoláltan, a külvilág ingereitől elzártan. Ebbe a bezártságba csöppenünk mi bele, és nyújtunk nekik olyan élményt, amit el tudnak mesélni az otthon maradt családtagoknak, barátoknak, osztálytársaknak - fogalmazta meg Júlia küldetésük célját a Coshelp.hu oldalon is.

Győrben is kitörő örömmel fogadták az ismert karaktereket, a gyerekek szívesen készítettek közös fotókat kedvencükkel. A nagyobbak is örömmel beszélgettek a különleges vendégekkel, volt aki a rajzait mutatta meg Hófehérkének.

A mesehősök kártyáztak is a győri kórház betegeivel. Fotó: Antal Zsani

A győri kórház csapata várja az önkénteseket

A csapat győri tagjai várják azokat a lelkes fiatalokat, akik szabadidejükben szívesen látogatnák a gyógyuló gyerekeket, saját kedvenc karakterük bőrébe bújva. Ha valaki csatlakozna, azt a CosHelp oldalán űrlap kitöltésével könnyedén megteheti. Juli elárulta azt is, ha a csapat bővülne, a győri kórházba is gyakrabban tudnának ellátogatni.

A CosHelp tagjai nem csak beöltöznek, át is élik a karakter jellemét, így tudnak óriási élményt adni a kicsiknek. Ki ne szeretne találkozni az igazi Pókemberrel, hogy megkérdezhesse tőle, nem fél-e néha a magasban? Vagy Hófehérkét kifaggatni arról, van-e kedvence a hét törpe között?