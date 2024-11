kisalfold.hu videó 54 perce

Jön a kutya hideg – Hogyan védjük kedvenceinket a fagyos napokon? –galéria, videó

Hamarosan beköszönt a tél, éjjel már fagypont közeli a hőmérséklet, ezért érdemes kedvenceinknek meleg menedékhelyet biztosítani. A Győri Állatmenhely is megkezdte a fagy elleni védekezést, hogy az árván maradt kiskedvencek is átvészeljék a hűvösebb időszakot. A fekhelyek bélése és a kennelek szigetelése mellett fűtési tesztüzem is zajlik.

Simon Roberta Simon Roberta

Jön a hideg, sok az árva állat a Győri Állatmenhely kenneljeiben. Fel kell készülni a zord időre. Fotó: Molcsányi Máté

Jönnek a mínuszok, muszáj gondoskodnunk kint élő kedvenceinkről. A kutyaházat is fel kell készíteni a télre, ám nem mindegy, hogyan. A Győri Állatmenhely munkatársai már készülnek a próbafűtésre és több felújítási munkálatnak is a végére érnek. Győri Állatmenhely - A macskák részlegén teljes a létszám, ők zárt helyen, fűtött házban húzhatják ki a telet. Fotó: Molcsányi Máté Tudta, hogy a pokróc kifejezetten rossz ötlet a kint élő kedvenceink házának bélelésére? A textil ugyanis könnyen magába szívja a nedvességet, ami a mínuszokban megfagy. Így olyan, mintha az eb a jeges földön feküdne, így könnyen megfázhat. A vármegyei rendőrség felhívása szerint használjunk inkább szalmát a kutyaól kibélelésére. Ez a bolygóbarát bioágynemű szárazon és melegen tartja kedvenceinket még a legnagyobb hidegekben is. A Győri Állatmenhely felkészült Ugyan mínuszok még nincsenek, de a Győri Állatmenhely is felkészült a téli időszakra. Felújítási, karbantartási, szigetelési munkák zajlanak, a külső kennelekre felhelyeztük a hőstopfüggönyöket. A fűtésrendszer tesztelése, szervizelése zajlik, a héten kiszállítják a beszerzett fapelletet, amellyel megkezdődhet a próbafűtési időszak – sorolta Nagy Péter, az Emberek az Állatokért Alapítvány kuratóriumi tagja.

Hideg időre is felkészültek a Győri Állatmenhelyen Fotók: Molcsányi Máté

A hideg beköszönte előtt minden kutyaházat figyelmesen áttekintenek, hogy maximális védelmet kapjanak az árván maradt állatok. – Be kell szereznünk néhány új házat, valamint párat javítanunk kell, hogy megfelelő legyen a védenceinknek – emelte ki Péter. Állatok karácsonya Évek óta hagyomány a Győri Állatmenhelyen, hogy megszervezik az Állatok Karácsonya rendezvényt, melynek alkalmával szélesre tárják a befogadóközpont kapuit és forró teával, aprósüteménnyel kedveskednek támogatóiknak, valamint kézművesek vásárt tartanak a mentett állatok javára. Idén nem csak egy alkalmat tűztek ki az ünneplésre: december 14–15. után december 21–22-én és a két ünnep között is szívesen fogadják a felajánlásokat, hogy azoknak a négylábúaknak is boldogabb legyen a karácsonyuk, akik nem tölthetik azt családi környezetben. A Győri Állatmenhely munkatársai mindent megtesznek, hogy a hideg időben is óvják az árván maradt négylábúkat. A külső kennelekre hőstopfüggönyök kerültek. Fotó: Molcsányi Máté Itatók és kutyaruha Aki szintén nem engedi be otthonába házi kedvencét, az hűvösebb időben is gondoskodjon az állatok itatásáról, figyeljen a befagyott itatótálkákra. Bajt okozhatnak még a sómarások a kutyák talpán, de a kutyaruha sem megvetendő, főleg, ha kisebb testű, vékony szőrzetű négylábút tartunk. Ha kóbor állattal találkozik, azonnal hívjon segítséget, hogy biztos helyre szállítsák.



