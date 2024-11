Tamrat Delessa Chala, az intézmény Multidiszciplináris Műszaki Doktori Iskolájának PhD-hallgatója Etiópiát mutatta be az otthonban élő fiataloknak. „Az előadások révén a részt vevő tinédzserek számára kinyílik a világ, és fogékonyabbak lesznek a kulturális különbségek megértésére. Arra is ösztönözzük őket, hogy elgondolkodjanak saját identitásukon, elősegítve a befogadást és a kultúrák közötti megértést” – vélekedett. Hozzátetette: a program fejlesztheti a kommunikációs készségeket és hozzájárulhat nemzetközi kapcsolatok kialakulásához is.

A kínai Guo Shaofeng idén nyáron végzett az egyetem ellátásilánc-menedzsment mesterszakán, de alapdiplomáját is Győrben szerezte. A rendezvénysorozat kezdetekor nem számított arra, hogy ekkora érdeklődést tanúsítanak majd a gyermekotthonban lakók, azonban már előadása kezdetekor csillogó tekintetekkel és kíváncsi arcokkal találkozott. „Rájöttem, hogy nem csupán Kína történelmét és kultúráját osztottam meg velük, hanem segítettem hidat építeni a kultúrák között. A program ráébresztett arra, hogy nemzetközi hallgatóként fontos szerepem van az interkulturális kommunikáció és megértés elősegítésében” – részletezte. „Rendkívül fontosnak tartom bátorítani a hátrányos helyzetű tinédzsereket a továbbtanulásra, amely új lehetőségeket nyit meg számukra, szélesíti világlátásukat, és felruházza őket olyan alapvető készségekkel, amelyek szükségesek személyes és szakmai fejlődésükhöz” – fűzte hozzá.

A program nagymértékben hozzájárul a Széchenyi István Egyetem számára stratégiai fontosságú ENSZ fenntartható fejlődési célokhoz, így például a minőségi oktatáshoz, a szegénység felszámolásához, az egyenlőtlenségek csökkentéséhez és az ezek eléréséért kötött partnerségekhez.