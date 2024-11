Generációk ha találkoznak

Balázs Endre mosonmagyaróvári polgármester köszönetet mondott a fellépőknek, zsűritagoknak és szervezőknek a program létrejöttéért. Nagy Sándor, a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöke a díjátadón kiemelte: 1990 óta az akkor még megyei találkozó nemzetközivé bővült, s mára országos minősítést is ad. Amint oly sok mindent, itt is a pandémia befolyásolta a csoportok aktivitását, továbbá a finanszírozási gondok is felmerültek. Az eseményt a nyárasdi TeátRum két felvonásos komédiája nyitotta meg Kérem a következőt címmel. Ez volt az első alkalom, hogy külhoni csoport adta az egész estés előadást. Nagy Sándor szerint sokszínű volt a találkozó felhozatala, hiszen a közönség láthatott mozgásszínházat, drámát és komédiát is. A főszervező örömét fejezte ki, hogy több csoport immár visszajáró a rendezvényre. A zsűri munkáján túl az önkormányzatnak is köszönetet mondott a támogatásért, és ígérte, jövőre újból találkoznak, immár harmincötödször november végén.

– Van jövő: sok generációt láthattunk a színpadon, a kicsiktől egészen az örök ifjakig. A rendezvény generációk találkozásának lehetőségét biztosította – értékelt Regős János, a zsűri elnöke, akik köszönte a szívmelengető játékot és a felkészítők odafigyelését.

Rendezői díjat érdemelt ki Magyar Gaál Lívia a Tekergők társulattól (Nyárasd, Szlovákia). A témafelvetés fontosságáért díjat kapott a pápai Pillangó csoport a Nők című mozgásszínházi előadásáért. A komplex színházi nevelésért díjat a Szigetiek színjátszó csoport vehette át: a dunaszigetiek A papucsszaggató királykisasszonyok című mesejátékkal éreztek Mosonmagyaróvárra.

A nyárasdi TeátRum adta a legjobb női és férfi előadót Nogel Klaudia és Magyar Péter személyében, színészi különdíjat pedig Papp Máté Zoltán kapott a nyárasdi Tekergők társulattól.