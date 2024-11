– Az elmúlt évszázadban a Széchenyiekkel több szálon is létrejött kapcsolódási pontja a családunknak, viszont nem emiatt léptem be a férfiklubba – árulta el Szilágyi Zsolt, a győri székhelyű Gróf Széchenyi István Győri Férfi Klub elnöke. – Női klub már volt itt, ezért lett egy férfiaknak szóló is, amit Baranyay Alfréd Fredy alapító elnök indított el tizedmagával – fogalmazta meg a Szilágyi Zsolt a 2017-ben megalakult klub létrejöttének körülményeit.

Szilágyi Zsolt, a győri férfiklub regnáló elnöke

Fotó: Molcsányi Máté

– A „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” jelmondat mellett a szervezet mentes a politikától és a vallástól. Jót tenni vágyó férfiakat fogadunk tagjaink sorába. Ezen elvek mentén cselekszünk, szervezünk programokat – foglalta össze az elnök, aki a beszélgetésünkre egy győri hajléktalanszállóról érkezett éppen. Ott osztottak ki klubtársaival száz adag ételt hajléktalan rászorulóknak, vagyis lakattak jól száz éhes embert.