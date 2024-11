A Településfásítási Program keretében a község önkormányzata huszonhét darab facsemetét nyert, melyeket a napokban el is ültettek. Az önkormányzat további százötven tuját is beszerzett, melyeket a temető mellé telepítettek. A munkában a helyiek segítettek, négy falubeli vállalkozás pedig anyagi támogatást is adott.