- Végül azért eligazolt, ha nem is a fővárosba.

- A Csorna 1984-85-ben megnyerte a megyei bajnokságot, de magasabb osztályt nem engedélyezték számunkra. Az akkori legjobb csapat, a győri főiskola leigazolt bennünket Király Zoli és Király István barátommal. Ott NB II-be, illetve NB Ib/B-ben játszottunk, több, mint tíz évig. Sokat tanulhattam. Például úttörőolimpián is jártam, ahol olyan sakkozókkal játszhattam, mint a Polgár lányok vagy Mádl Ildikó, későbbi olimpiai bajnokok, nagymesterek.

- A játékot fiatalként és felnőttként is folytatta, már munka mellett is.

- Mindig is az életem része volt és már az is marad, úgy érzem. Sokat kaptam a sporttól. Később több csapatban is megfordultam, ragaszkodtak hozzám, mint éltáblás játékoshoz. Persze, nem ugráltam ide-oda, legalább tíz évet mindenhol eltöltöttem. Győr után a mosonmagyaróvári Fleschben, aztán Lövőn, majd most Sárváron. Már négy éve. Közben vendégjátékosként Csornán is játszhattam. Az egyesület elnökségi tagja voltam hét évig, 2001-től pedig tíz éven át szakosztályvezető, edző, intéző.

- Az igaz, hogy az 1970-es-80-as években Csorna a sakk fellegvárának számított?

- A megye egyik legjobb csapata volt mindig a Csorna. Annak ellenére, hogy az egyesületben kicsit mindig háttérben voltunk, elsősorban a labdajátékok miatt. Ezzel nincs persze baj, hiszen ment a foci, a kézilabda és még a teke is. De anyagilag mi nagyon kevés támogatást kaptunk.

- Mert a sakkról azt gondoljuk, hogy elég egy asztal, két szék, a tábla és mehet a játék.

- Ez a látszat, igen. A versenysakk azonban költséges. A felkészülés, az edzés, a nyolc-tíz napos versenyeken való részvétel nem olcsó.

- Mióta játszik a látássérültek között is?

- Néhány éve lettem látásfogyatékos, korábban nem is tudtam, hogy létezik a parasakk. Ebben a kategóriában látássérültek, hallássérültek, mozgássérültek és transzplantáltak játszanak. Számukra is van országos bajnokság, ahova májusba neveztem először. Egyébként a látásom megromlása nagyon visszavetett és megviselt. Lelkileg nehezen dolgoztam fel és ez az eredményeimen is meglátszott. Aztán egy évvel ezelőtt, tavaly októberben sztrókot kaptam. Egyik percről a másikra érkezett, utána egy hétig feküdtem a győri kórházban. Volt időm végiggondolni az addigi életemet és a jövőmet, ami akkor még igencsak bizonytalan volt. A Jóisten azonban adott még egy esélyt az életre. A sakkot viszont abba akartam hagyni, mert tartottam tőle, hogy már nem leszek a régi és ebből presztízst csináltam. Hála és köszönet azonban dr. Czumbil Norbert neurológus főorvos úrnak, aki erőt adott és rábeszélt a további játékra. A sztrókból felépülve, nyolc hónapi kihagyás után indultam el májusban a magyar parasakk bajnokságon. Mindenféle felkészülés nélkül. Olyannyira jól sikerült, hogy holtversenyben harmadik lettem az összesítésben, a látássérültek között második helyet szereztem. Meghívtak egyszerre a válogatott keretbe, amit óriási megtiszteltetésnek vettem.