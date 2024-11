A Széchenyi István Egyetem számos rendezvénnyel szólítja meg a középiskolás, pályaválasztás előtt álló korosztályt. Az intézmény „Út a felsőoktatásba” programja keretében felvételi előkészítőkkel, intézményi pontokat biztosító tanfolyamokkal segíti a fiatalokat, emellett fontosnak tartja, hogy nyitott legyen az általános iskolások felé is.

Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár szolgáltatása keretében általános iskolások ismerkedhetnek a Széchenyi István Egyetemmel.

Fotó: Széchenyi István Egyetem

A gyerekeket eddig is több programra vártuk, és azt tapasztaljuk, hogy jelentős az érdeklődés intézményünk iránt már általános iskolás korban is. Könyvtári óráinkon az idén már több száz diák fordult meg. Az egyre növekvő igényeket látva kidolgoztunk egy olyan szolgáltatáscsomagot, amelynek segítségével egyetemünk szerteágazó és a kisebbek számára is izgalmas tevékenységeit tudjuk megmutatni

– fogalmazott Tóth Csilla, az Egyetemi Könyvtár és Levéltár igazgatója.

Tóth Csilla, az Egyetemi Könyvtár és Levéltár igazgatója szerint népszerű program az egyetemi látogatás az iskolások körében.

Fotó: Májer Csaba József / Forrás: SZE

Hozzátette, ennek keretében az iskolások a könyvtári és levéltári foglalkozások mellett betekintést nyerhetnek többek közt az egyetem Útépítési és Anyagvizsgáló Laboratóriumainak, Járműipari Kutatóközpontjának működésébe, részt vehetnek egy egyetemi körsétán, sőt még egy különleges nyelvórán is. További terveik között szerepel az együttműködők körének szélesítése, hogy a kisdiákok megismerjék a Győri Innovációs Parkot, a Design Campust, a Művészeti Kart, a Digitális Fejlesztési Központot, az Építész Műteremházat és fizikai kísérleteken, csillagászati bemutatókon vehessenek részt.

Orosz-Barczi Réka, a Széchenyi István Egyetem Nyelvi és Kulturális Központjának vezetője játékos módon tanítja a gyerekeket a kínai nyelvre.

Fotó: Adorján András / Forrás: SZE

A nemrégiben a győri campusra érkezett diákoknak a könyvtár- és laborlátogatások mellett kínai nyelvórát is tartottak az egyetem munkatársai. „Már több éves hagyományai vannak az egyetemünk által biztosított kínai nyelvoktatásnak, akad olyan tanítványunk is, aki kezdőként jött hozzánk, de ma már nyelvvizsgával rendelkezik. Ezzel a lehetőséggel egy újabb ajtót nyitottunk a győriek felé: intézményünk finanszírozásában biztosítunk egy nagyon értékes szolgáltatást. Az 1,4 milliárd lakosú ázsiai ország világgazdaságban betöltött szerepét nem kell részletezni, ami miatt a kínai nyelvismeret is felértékelődött a munkaerőpiacon. Ennek is köszönhető, hogy az idén már öt csoportot indítottunk el, amelynek tanulói közt iskolások, hallgatók, sőt nyugdíjaskorúak is találhatóak” – mondta el Orosz-Barczi Réka, az intézmény Nyelvi és Kulturális Központjának vezetője, a nyelvtanfolyam egyik oktatója.