A Handler Nándor Technikum diákjai korhű ruhákba öltözve idézték meg az 1870-es évek hangulatát, és mutatták be, milyen is volt az iparosképzés hajnalán az élet Sopronban. A rendezvény célja az volt, hogy tisztelegjenek a szakmunkásképzés hagyományai előtt, és felhívják a figyelmet a szakmák fontosságára a modern korban is. A diákok és tanáraik által szervezett program a város lakóit is bevonta az ünnepi eseménybe, a látványos séta pedig mosolyt és örömet csalt az arcokra, miközben a fényképezőgépek is előkerültek. A hűvös ámde ragyogó, napsütéses őszi időben a csodálatos jelmezekbe bújt tanulók különleges élményt nyújtottak a járókelőknek, miközben méltó emléket állítottak elődeinknek.