Egy ilyen mozgalmas élet mellett hogyan tudsz feltöltődni? Van valami hobbid vagy szabadidős szenvedélyed?

A mindennapjaim csendesek, vidéken élek, és élvezem ezt az egyszerű, aktív életet. Az otthonunk körüli teendők, a fiam, a kutyám – ezek a dolgok töltik ki az életemet. Amikor időm engedi, szeretek kirándulni, olvasni, és elcsípni néhány nyugodt percet egy jó könyv mellett. Ez a falusi életforma igazán feltölt és kikapcsol.

Végezetül, mit tanácsolsz azoknak a fiataloknak, akik most szeretnének színészi pályára lépni?

Őszintén szólva, nem könnyű a pálya. A fiatal kollégáimat látva tudom, hogy nagy küzdelmekkel jár. Ha valaki mégis erre az útra lép, tűzön-vízen át ki kell tartani, és rengeteget kell dolgozni. Az is fontos, hogy legyen B-terve, legyen egy másik lába is, amire támaszkodhat. A COVID alatt láthattuk, milyen kiszolgáltatottá válhat ez a hivatás, és nem árt, ha az ember több területen is kipróbálja magát. Ez egy gyönyörű, de rögös út, és csak annak érdemes végigmenni rajta, aki tényleg szenvedéllyel szereti ezt a pályát.