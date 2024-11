– Októbertől pedig képviselőként is tesz a helyiekért. Ön az a típus vagy, akihez odamennek az emberek, vagy rááll a szeme, miben tud segíteni?

– Előbbi, határozottan. Most, hogy jobban belegondolok, ezt csinálom már tíz éve, csak októbertől hivatalosan is. Amikor láttam a képviselőjelöltek listáját, arra gondoltam, ennél biztosan jobban tudom csinálni, mint ők. Ahogy korábban, úgy most is megtalálom a módját, hogyan tudok a kisembernek segíteni. Azt gondolom, olyanok vagyunk, akár a hangyaboly: ha akár csak az egyik hangyának problémája adódik, zavar keletkezik az egészben. Sokszor már az is sokat számít, ha valaki meghallgatja a problémát, és azt érzik az emberek, hogy foglalkoznak velük.

Ha Buzás Tibornén múlik, nem fog unatkozni senki Nyúlon az év hátralévő részében.

Fotó: Molcsányi Máté

– Mit gondol, befogadták Önt a nyúliak? Van az a kifejezés, amit minden betelepülő megkap falun, Önre is rákerült a gyüttment bélyeg?

– Megkaptam, hogyne. De azt mondom: gyüttem, de nem megyek! Szeretek itt élni, szeretem a közösségünket, kivételesen jó emberek élnek itt. Ha kell, összefogunk, és egy emberként segítünk, legyen szó egy betegséggel küzdő társunk gyógyulásáról vagy akár rekordkísérletről.

– Mikor érezte azt először, hogy hazaért, hogy nyúlinak vallja magát?

– Nálam nehezen érkezik meg ez az érzés, több hónap is kellett hozzá, ez egészen biztos. 2006-ban érkeztünk a semmire, három óvodás gyerekkel. Annyit tudtam, hogy szeretnék nyitni a helyiek felé, már a kezdetektől fogva törekedtem arra, hogy azt érezzék, én fogadom el őket, nem pedig nekik kell engem, minket. Talán akkor éreztem először azt, hogy jó helyen vagyok, mikor a gyerekeim révén részesei lettünk a helyi sportéletnek, és rengeteg időnket a töltöttük a focipályán. A sportnak egyébként is közösségépítő ereje van, a focinak pedig főleg: együtt izgultunk a szülőkkel a meccseken, együtt jártunk edzésre. Talán ott kezdődött minden.