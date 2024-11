A díj hivatalos neve „Az év bortermelője Magyarországon”, melyet 34. alkalommal ítélnek oda.

A cím nem egy bor kiváló minőségének elismerését jelenti, hanem

a bortermelő több éven át tartó kiemelkedő teljesítményéért ,

, borainak állandó kiváló minőségéért ,

, azok hazai és külföldi sikereiért adományozható.

Ez tehát a magyar borászok által elnyerhető legrangosabb hazai kitüntetés.

Az Év Bortermelője: az idei év jelöltjei

Lamport József – Egri borvidék

Liptai Zsolt – Pannonhalmi borvidék

Ifj. Szentpéteri Attila – Kunsági borvidék

Ifj. Szepsy István – Tokaji borvidék

Vesztergombi Csaba – Szekszárdi borvidék

Megkérdeztük a pannonhalmi főborászt

– Számított arra, hogy ismét bekerül a legjobb öt borász közé? – kérdeztük a Liptai Zsolt főborászt.

– Titkon bíztam benne. Szilárd meggyőződésem, hogy a Pannonhalmi borvidék és az Észak-Dunántúl fejlődött annyit az utóbbi bő egy évtizedbe, hogy a borai reflektorfénybe kerülhessenek. Az elmúlt 22 évjáratba az apátsági pincészet és ezzel együtt én is nagyon sok munkát fektettünk. Titkon valamiféle elismerésre vágyunk, ha nem is személy szerint én, de a borvidék mindenképpen. Ha körülnézünk a magyar borvidéki térképeken, az látszik, hogy Tokajban és Egerben több év bortermelője volt már, de volt már a Mátrában, és a közeli Neszmélyen is, de sem Móron, se Somlyón sem a Sopronban nem volt még, pedig azt gondoljuk,hogy van ennek a réiónak olyan súlya, hogy kiérdemelne némi elismerést. Tehát ezzel az ambícióval én örülök annak, hogy ennek az esélye ismét megvan, hogy aztán mi lesz belőle, az a következő fordulókon elválik – árulta el titkos vágyát Liptai Zsolt.

Liptai Zsolt is az esélyesek között, az Év bortermelője címért.

Fotó: Csapó Balázs

A döntést a Magyar Borakadémia tagsága hozza majd. November 30-án lesz egy személyes bemutatkozás, ahol az öt jelölt egymás mellett mond néhány gondolatot magáról, illetve utána mindenki három tételt mutat be az aktuális termékeiből. A végső győztes nevét a Magyar Bor Akadémia december 10-én hozza nyilvánosságra.