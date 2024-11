Gönyűn is nagy sikernek örvendett az utóbbi években az élő adventi kalendárium, azonban idén számozott alpesi faházakat akasztanak ki a családi házak kerítéseire – tudtuk meg Szász-Pungor Csengétől, a program szervezőjétől. – A kis fakuckókat korábban készítettük el, volt, hogy versike vagy mese bújt meg bennük. Mivel sokan hiányolták, úgy döntöttünk, hogy a legtöbb településen népszerű adventi ablaknyitogató programunk helyett idén az egyedi, festett faházak kerülnek ki. Néhány óra alatt minden hely betelt – mondta el lapunknak.

Készülődés az adventre Gönyűn - Szász-Pungor Csenge, a gönyűi könyvtár munkatársa idén gyermekrajzokat rejtő kis faházakkal szervezte meg az adventi kalendárium programot a településen. Fotó: Molcsányi Máté

Rajzversenyt is hirdettünk a kisiskolások és az óvodások körében. Mivel rengeteg pályamunka – 63 iskolai, 14 óvodai – készült, a zsűrinek nehéz volt eldönteni, melyik az a 24, amik helyet kapnak a kis faházakban

– mondta el lapunknak Szász-Pungor Csenge.

A kuckók fénnyel is felszereltek, sokan pluszdíszt is tesznek rá Gönyűn.

Advent rejtélyes versekkel

Nyúlon a Fiatalokért Együtt Kulturális Egyesület, élén Buzásné Katával, 2021-ben szervezte meg az első „élő kalendárium” akciót, mely évről évre számos érdeklődőt vonz.

– Néhány éve költöztünk Nyúlra, fontosnak tartottuk, hogy kivegyük részünket a falu életéből. Amikor olvastunk az akcióról, azonnal csatlakoztunk, idén már második éve veszünk részt – mondta el Szűcs Gábor, aki főként barkácsol, míg feleségének, Kingának jut a dekorálás.

Szűcs Gábor és felesége, Kinga már készül az idei ablaknyitásra, ugyanis ők kerülnek először sorra. December 1-je lesz advent első vasárnapja. Fotó: Csapó Balázs

– A ház, amit megvásároltunk, a település szerves része, sőt, a helyi értékek közé is bekerült. Igyekeztünk úgy felújítani, hogy a történetiségét megőrizze, így aki advent idején ellátogat hozzánk, egy értékkel is találkozhat. Az akció azért kedves számunkra, mert írhatunk néhány soros rejtélyes verset, melyből ki kell találniuk a látogatóknak, merre is találják a felgyúló fényes ablakot – emelte ki Gábor, akit pedagógusként örömmel tölt el, ha a gyerekeknek adhat és láthatja a csillogó szemüket.

Buzásné Kata, a program szervezője szerint szeretnének új közösséget építeni a községben, ezért finom falatokkal és forró itallal, valamint néhány kedves szóval várják a település lakóit. A találkozót adventi lézershow zárja.