Véleményt sok mindenről lehet írni az év szinte 365 napján. Most is adná magát a jegyzet a győri parkolási anomáliákról, arról, hogy miként juthatott odáig egy profi kézilabdacsapat, hogy bajnokin az első két gólig tudatosan sóbálvánnyá dermedt. Vagy a mindennapi panaszkultúránk ékes bizonyítékáról a magyar–német válogatott mérkőzés szünetében. Több újságíró-kolléga akkor is csak méltatlankodni tudott, amikor meccsbe küzdöttük magunkat a világ egyik legerősebb gárdája ellen. Most azonban mégsem ezekről írnék, hanem arról, hogy az év legmeghittebb időszaka, advent előtt állunk.

Advent az év egyik leghangulatosabb időszaka. Fotóillusztráció: Pixabay

Advent idején

Arról akadnak kétségeim, hogy advent idején lesz-e lehetőségünk jobban elcsendesedni, mint az év bármely másik hónapjában. Egyáltalán érdemes-e a belső nyugalmat mint valami elérhetetlen lelki Szent Grált folyton üldözni? Amikor a világ finoman fogalmazva sem erre megy. Sőt, évről évre az az érzésem, hogy a mindennapi életterünk magasabb fordulatszámon pörög, mint korábban. Mi otthon, advent idején arra figyelünk, hogy a családunkkal minél több minőségi időt töltsünk. Jó kis téli élményeket gyűjtsünk; igaz, ezekhez napjainkban ritkán van szükség a gyerekkori szánkónkra.

A barátainkról sem feledkezünk meg ilyenkor, akkor sem, ha az élet máshova sodort minket, akár az ország másik végébe. Ezekbe a találkozásokba többnyire nem csupán időt, erőforrást is tenni kell, ami akkor igazán kemény dió, ha fáradtnak érezzük magunkat. Az esztendő végén minden olvasónknak olyan adventet kívánok, amilyenről csak álmodik a hétvégi fénygyújtás előtt. Ha ez okos tervezéssel, kellő energiával párosul, biztos vagyok benne, hogy az örök élmények sem kerülnek majd el bennünket.