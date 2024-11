A nyugat-dunántúli regionális döntőt Győrben rendezték meg csütörtökön a Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikumban. A téma 20 éves csatlakozás kapcsán az Európai Unió volt. Nem csak az agytekervényeiket kellett használnia a fiataloknak és megfelelő választ adni a tesztkérdésekre, hanem kreatív és csapatfeladatokat is. Nem csak helyben, de otthon elkészített feladatokat is be kellett mutatniuk a délelőtt során. Például egy újságot, amit maguk készítettek az uniós csatlakozás kapcsán, valamint több olyan személlyel is interjút kellett készíteniük, akik a 2004-ben fiatalként élték meg ezt az eseményt.

4 for Europe döntőbe jutott iskolái

Mutatjuk a végleges eredményt, pontegyezés miatt két 8. helyezettet hirdettek. A győztes csapat képviseli a régiót az országos döntőben, melyet december 12-én rendeznek meg.