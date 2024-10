Horváth Róbert 2022-ben az őszi StartITup inkubációs programjában indította el startup vállalkozását, amelyre többen felfigyeltek, hiszen valljuk be, rengetegen vagyunk, akik tartanak vagy tartottak kutyát. Állatszerető társait hamar meg is találta, így lett a jobbkeze Vinkovits Tamás, majd 2023 elején csatlakozott hozzájuk Gulyás Luca, hogy a marketingrészét is elindítsák az appnak. Olyan célhoz járulnak hozzá, ami segíti a kutyákat tartó emberek életét.

Három győri fiatal találmánya a Petfriends app. Fotó: Facebook

Az applikáció segítségével országszerte megtalálhatjuk a kutyabarát helyeket.

A harmadik győri Tacsi Talin mutatkozott be a háromfős, fiatalos csapat és a PetFriend. Az ingyenesen letölthető applikáció segít megtalálni a hozzánk legközelebbi állatbarát éttermeket, kutyakozmetikákat, strandokat és futtatókat egész Magyarországon. Ráadásul az app folyamatosan bővül, így ha valaki új állatbarát szolgáltatóként szeretne csatlakozni, szívesen látják. Ha sokat sétál, kirándul a kutyájával, akkor mindenképpen érdemes letölteni ingyenesen az applikációt, de a kozmetikákban időpontot is lehet foglalni rajta keresztül.

Kutyabarát helyek, kozmetikák, strandok és futtatók is vannak az egész országból.