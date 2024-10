Emma egészen kicsi kora óta mély és bensőséges kapcsolatot ápol a zenével. Édesapja vezette be a zongora és a gitár varázslatos világába, de a hangszerek iránti szeretete mellett az éneklés iránti szenvedélye is hamar lángra lobbant a fiatal tehetségben, az X-Faktor-ba sem véletlenül jelentkezett.

X-Faktor: Amikor megszólalt az első akkord, az izgalmam tova szállt - mondta Emma Fotó: TM

- A zene számomra nem csupán szórakozás, hanem egyfajta különleges önkifejezési eszköz, és az egyik legfontosabb része az életemnek. Amikor egy hosszú nap végén leülök a zongorához vagy a gitárhoz, minden stressz elszáll, és sokszor zenében könnyebb elmondani, mit érzek, mint szavakkal. A dalírás pedig ebben is segít: egy-egy inspiráció vagy érzés így válik dallá - osztotta meg gondolatait lapunkkal Emma.

X-Faktor: Kezdetek

Már évekkel ezelőtt elhatározta, hogy szeretne részt venni az X-Faktorban, ám fiatal kora miatt erre csak most nyílt lehetősége. - A tévé világa mindig is vonzott, kíváncsi voltam a műsor varázslatos légkörére, a kulisszák mögötti életre, és arra, hogy milyen lehet egy ilyen közegben szerepelni. Bár az első lépések kissé bizonytalanok voltak, hiszen nagyon izgultam, mindenképpen a saját szerzeményemmel szerettem volna bemutatkozni. Ez a dal szinte teljesen rólam szól: arról, hogyan ad számomra a zenélés lehetőséget, hogy gondolataimat, érzéseimet közvetítsem.

A színpadra lépés felejthetetlen élmény volt számára, habár a hosszú forgatási nap alatt elfáradt.

- Kicsit izgultam, de az első akkord felcsendülésekor minden félelmem elszállt. A mentorok visszajelzéseit értékesnek tartom, hiszen mindannyian más zenei világból érkeztek, és kíváncsian vártam, hogyan értékelik a produkciómat. A négy igen, felszabadító érzéssel töltött el. Hálás vagyok a szüleim és barátaim támogatásáért is, akik lelkesen fogadták a sikert; rengeteg erőt adnak a folytatáshoz.

Emma azonban nemcsak szólóban lép fel: több formációban is aktív, saját együttese a Nope.

Emma és zenekara a napokban jó hangulatú koncertet adott a Hangárban Fotó: Varga Henrietta

- A zenekarom szintén meghatározó szerepet tölt be az életemben, folyamatosan újabb dalokon dolgozunk. Az együtt zenélés ad egy különleges közösségi élményt, de a jövőben szólóban is szeretném kipróbálni magam. Álmaim között szerepel, hogy a zene a későbbiekben ne csak a hobbim legyen, hanem hivatásommá is váljon. Nem is tudom elképzelni magam nélküle - zárta a beszélgetést.