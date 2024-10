A fiatal házaspár életét annak idején egy háromezer forintos franciaországi ticket változtatta meg. Ez még egyetemista éveikben történt, majd esküvőjük után rögtön egy felejthetetlen négy hónapos útnak vágtak neki Latin-Amerikába. Olcsó repjegyekkel, egy darab hátizsákkal. Mindketten imádnak utazni, világutazókként számos országba és földrészre eljutottak már.

A győri világutazók imádnak utazni, számos országba és földrészre eljutottak már. A felvétel Kirgizisztánban készült, a befagyott Barskoon vízesésnél.

– Jártunk Finnországban is egy napot, ahol az északi természet szépsége lenyűgözött bennünket. Folytattuk utunkat a Baltikumba, ahol Észtországba és Lettországba is eljutottunk. Ezt követően egy nagyobb utazás keretében Közép-Ázsiába is ellátogattunk. Itt három országot érintettünk: Kirgizisztánt, Kazahsztánt és Üzbegisztánt. Elképesztő természeti szépségekkel találkoztunk, hatalmas hegyekkel, végtelen sztyeppékkel. Nemrég értünk haza Délkelet-Ázsiából – fogalmazott lapunknak Lea és Ákos.

A világ hét csodái közül ötöt begyűjtöttek

Itt tizenkilenc napot töltöttek el. Több országot is felkerestek, beleértve Kínát, Malajziát, Szingapúrt és Kambodzsát.

Olcsó repülőjegy Szaúd-Arábiába, és Kirgizisztánba

Oroszország zord időjárása

Malajzia: úszás cápákkal, teknősökkel, halakkal

– Megcsodáltuk a Nagy Falat, így a világ hét csodái közül már sikerült az ötödik látnivalót is begyűjtenünk. Malajziában a dzsungel közepére épült Kuala Lumpur modern és tradicionális oldalát fedeztük fel. Szingapúr lenyűgözött minket futurisztikus építészetével és zöld területeivel, Kambodzsában pedig Angkor romjai hagytak mély benyomást rajtunk – részletezték.

A fiatal győri házaspár eljutott Kirgizisztánba is a Fairytale Canyon-ba.

Mint mondták, azért választották ezeket az úti célokat, mert izgalmas, kevésbé felfedezett helyszíneket és országokat keresnek. Olyanokat, ahová kicsit nehezebb kiutazni. Szaúd-Arábiára azért esett a választásuk, mert az 2019-ben nyitotta meg kapuit a turisták előtt, így most már lehetőségük volt felfedezni az iszlám vallás szülőhazáját.

– Szaúd-Arábiában különös élmény volt látni, mennyire kezdeti fázisban van a turizmus, mekkora változáson megy át az ország. Például a női mosdók hiánya miatt sokszor nem volt lehetőségünk mosdót használni, vagy épp mindkettőnket a férfi helyiségbe küldtek be. Éttermekben és buszokon is külön helyek vannak kialakítva férfiaknak és a családoknak. Ugyanakkor azt is láttuk, hogy a nők egyre több szabadságot kapnak, már férfi kíséret nélkül is mozoghatnak, ami nagy változás az országban – mesélték.