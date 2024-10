A Kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda védőszentjének, Páli Szent Vincének az emléknapján dr. Veres András megyéspüspök mutatott be szentmisét a Szent Anna-templomban. András püspök prédikációjában a legkisebbekhez is szólt, hiszen az iskolások mellett az intézmény legkisebbjei, az óvodások is hallgatták tanítását.

Veres András Páli Szent Vince példáján keresztül a gyermeki lelkületre, az önzetlenségre, az egymás iránti elfogadásra irányította a figyelmet. A szentmisét követően megáldotta az óvoda új csoportszobáját és felújított udvarát. A rendezvényen az óvodások és az alsó tagozatos gyerekek adtak ünnepi műsort, majd Biró Péter főigazgató lezárta az intézmény 150. jubileumi évét.

A Páli Szent Vince-napok keretén belül néhány napja a Szent Anna-templomban járultak a bérmálás szentségéhez a tizedikes diákok. Összesen 34 vincés tanulónak szolgáltatta ki a szentséget Veres András megyéspüspök.