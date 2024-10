Szívvel, lélekkel tűzoltók a kunszigeti önkéntesek. A csodás floridai nyár, a pálmafák és az óceán közelsége sem állította meg a nyaralókat, hogy felkeressék a helyi tűzoltóságokat.

A floridai Saint Augustine tűzoltóságot keresték fel a Kunszigeti Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai.

Forrás: Kunszigeti Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Magyar tűzoltók Amerikában

- Teljesen spontán ötletelés alkalmával találtuk ki, hogy jó lenne elmenni az Egyesült Államokba. A szervezésért családjaink hölgy tagjait illeti a dicséret – emlékezett vissza Börzsei Bálint László.

Elmondta, hogy nyaralásaik során rendre tűzoltó autókat és állomásokat szoktak fotózni, de bemenni nem mindig sikerült.

- A polgármesterünk segített saját kinti ismeretségével, hogy ne csak kívülről láthassuk a Saint Augustine tűzoltóságot, hanem be is mehessünk. Hatalmas élmény volt, úgy éreztük magunkat mint a gyerekek. A helyi tűzoltók nagyon kedvesek voltak, a filmekből ismert amerikai lazaság és nyitottság jellemezte őket. Nem volt sok időnk, de mindent megmutattak. Az ottani járművek sokkal nagyobbak és robusztusabbak, valamint ők másfajta taktikákat használnak a tűzoltáshoz. Ezen kívül azonban nagyon sok hasonlóságot is felfedeztünk, a ruházatuk például szinte ugyanolyan, mint az itthoni csak a szabása más.

Az Amerikában használt járművek sokkal nagyobbak és robusztusabbak, mint amikkel itthon lehet találkozni.

Forrás: Kunszigeti Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Az Amerikába látogató csapat minden tagjának van hivatásos vagy önkéntes tűzoltó a felmenői között így mondhatjuk, hogy a hivatás iránti szeretet a vérükben van. Nem is csoda, hogy mindenhol a tűzoltóautókat keresik.

A Kunszigeti Önkéntes Tűzoltó Egyesületből Floridába látogatott: Biró Gábor, Börzsei Bálint, Szabó Bence, Csapó Márk, Gyurkovics Richárd